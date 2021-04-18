Казалось бы художественной росписи уже не осталось места в наше прагматичное время. Но это не так.

Казалось бы художественной росписи уже не осталось места в наше прагматичное время. Но это не так. И сегодня все расскажем о семейном бренде родом из Кольчугина. Его название "Тумановская роспись".Кружевная, словно плетеная из бисера "Тумановская роспись" - уникальная синергия народного ремесла и авторского видения. Её создательница, Елена Туманова, живет в Кольчугине. Сюда из Нижнего Новгорода ещё в советские годы она попала по распределению. Справиться с тоской по родине, пересмотреть свои взгляды на небольшой, серый город помогло творчество, - говорит Елена. Уже больше тридцати лет художница создает и расписывает неповторимые элементы декора.Елена Туманова, мастер декоративно-прикладного искусства, автор "Тумановской росписи": "История возникновения моей росписи связана с рождением моей дочери. Почти 34 года назад, когда родилась дочка, как все дети она не спала, просыпалась она по ночам, а мне не спалось и надо было что-то делать. Были разделочные доски не расписаны, были краски. были кисти, гуашь, гуашевые краски и начала рисовать что-то на этих досках. Конечно, это была никакая не Тумановская роспись".Будучи профессиональным архитектором, Елена взялась за изучение истоков: полхов-майданской росписи, хохломской, и особенно полюбившейся - городецкой. Именно с ней в 2003 году мастерица поучаствовала в первом всероссийском конкурсе росписи и резьбы по дереву. На ней самобытные работы Елены, ещё без фирменного золотого, были впервые замечены. Ими заинтересовалась известный искусствовед, заслуженный работник культуры Татьяна Емельянова.- Я к ней подошла и говорю. Вот так и так, Татьяна Ильинична, как вы считаете, вот мне свою разрабатывать роспись или все-таки в городецкой. Я до сих пор запомнила её слова. Она сказала, я никого не хочу обижать, но городецкой росписью многие занимаются, давайте свою!Так зародилась, а затем оттачивалась многолетним трудом "Тумановская роспись". Излюбленные Еленой тарелки, чайно-самоварные композиции... Они удостоились множества наград. В 2018 году художница приняла участие в Международном проекте "Руками женщины" в Казани и в Страсбурге. А в 19-ом на этом же фестивале-конкурсе в Москве мастер получила Гран-При.- У меня роспись цветочно-растительная с тремя элементами: цветочек, листочек и травка. И отходить от этих элементов я не имею права. То же самое цветовая гамма. Тоже определенная, очень скромная, ограниченная, всего 3-4 цвета, остальные - оттенки.Ещё один обязательный элемент - золотой цвет. Отходить от канонов, конечно, нельзя. Но.... хотелось ли!?- Хотелось! И сейчас покажу! Это было года три назад. Я не знаю опять почему, вот мне захотелось внести в свои работы новенькое - стразики запустить! Вы знаете, сначала я думала, "нет, я не буду до этого опускаться, как же так, я же работаю только с красками, у меня своя роспись". Но это было выше моих сил! И я столько наделала этих работ. Я наслаждалась этим год и, вы знаете, прошло!"Тумановская роспись" рисуется карандашом. Использовать можно и линейку, и циркуль. Рисунок наносится в нескольких секторах, а затем повторяется. Дальше - работа над фоном и роспись акрилом или гуашью. Однако Елену увлекает не только сам процесс росписи, но и создание композиций. Она - сочиняет, муж - выпиливает. Плод совместного творчества - "Страна Самовария".- Вот туловище самовара - это яблоко деревянное пилится пополам. Давайте вот подойдем сюда. Основа у этого самовара та же - другая половинка яблочка. Но вы уже видите низ у самоварчика, ручки другие и сам чайничек наверху тоже другой.Недавно Елену захлестнуло новое направление - куклы. Они тоже участницы конкурсов и выставок. Уже нашли своих любителей. Основу помогают делать и знакомые мастера, и супруг. К каждой работе подход индивидуальный.- Вот это дамы, а это - девушки. В русском. Пришли в магазин выбирать украшения. Здесь я сделаю бусы и у нее будет зеркальце.20 лет Елена преподавала ИЗО и черчение в школе, вела кружок росписи по дереву. Член профессионального Союза художников и почетный член Всероссийской академии народного искусства, мастер. Получила медаль за заслуги перед отечеством. Уже 10 лет она руководит Кольчугинской Картинной галереей. При ней Елена создала свою студию росписи. Учеников немало, обучиться может каждый, но главный последователь Елены - её дочь - Антонина Виноградова. У нее на роспись видение свое - "Тумановское-Виноградовское". Но в творчестве без экспериментов - никуда.Любовь Истратова, Андрей Синягин,"Вести - Владимир".