Администрацию Кольчугинского района обязали построить ливневую канализацию на одной из улиц...

Администрацию Кольчугинского района обязали построить ливневую канализацию на одной из улиц городаВ пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в 2023 году подрядной организацией на основании муниципального контракта, проведен ремонт автомобильной дороги по улице Садовая. Строители проложили трубы и выкопали траншею для отвода воды.Однако данных мероприятий оказалось недостаточно для полноценного отведения ливневых стоков. Вода начала везде растекаться и подмывать территорию детского дошкольного учреждения.По данному факту прокурором внесено представление главе администрации района, которое оставлено без удовлетворения."Межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Кольчугинского района разработать проектную документацию по отведению ливневых стоков с ул. Садовой до ул. Полевой и выполнить соответствующие мероприятия по ливнеотведению в соответствии с данным проектом", - пояснили в надзорном ведомстве.Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: прокуратура Владимирской области