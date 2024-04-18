Об этом сообщают представители региональной прокуратуры.

В Муроме52-летняя женщина пырнула ножом своего бывшего мужа. Об этом сообщают представители региональной прокуратуры.Инцидент произошёл 5 января этого года. Оба распивали алкоголь, и, по классике, завязался конфликт, в ходе которого обвиняемая взяла нож и ударила им своего экс-супруга в лицо в живот. Тот попытался выйти на улицу, но потерял сознание в подъезде.Бригада скорой помощи госпитализировала мужчину. После того, как тот пришёл в сознание, он пояснил, что претензий к бывшей жене не имеет. Всю вину в произошедшем конфликте взял на себя.Но в городской суд всё же направлено уголовное дело, чтобы рассмотреть его по существу. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до десяти лет.