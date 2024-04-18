Озеленение улиц и общественных пространств продолжается, поделился мэр Дмитрий Наумов в соцсетях. Сегодня судебные приставы помогли посадить 200 саженцев кустарника пурпурного

Озеленение улиц и общественных пространств продолжается, поделился мэр Дмитрий Наумов в соцсетях. Сегодня судебные приставы помогли посадить 200 саженцев кустарника пурпурного пузыреплодника в парке «Добросельский». Также в высадке участвовали сотрудники управления по охране окружающей среды. Озеленение проходит под руководством главного садовника города Ирины Кузьменко. Как она объяснила, кустарник будет образовывать живую изгородь. Елена Артемьева, директор