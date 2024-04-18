Местные жители уже 5 лет не могут добиться от властей ремонта дороги Спасское-Мосино. Речь идет об этом участке автодороги. Ямы, колдобины, отсутствие тротуаров и освещения. У людей даже язык

Местные жители уже 5 лет не могут добиться от властей ремонта дороги Спасское-Мосино. Речь идет об этом участке автодороги. Ямы, колдобины, отсутствие тротуаров и освещения. У людей даже язык не поворачивается назвать это – дорогой. Вадим Шашурин, местный житель Я бы ее и дорогой не назвал. Это, скорее всего, какое-то направление, направление движения. Как пешеходов,