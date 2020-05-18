Театральная художница Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет. О трагедии сообщил заведующий отделом регионального развития
Бахрушинского музея Александр Рубцов.
Татьяна ..
Театральная художница Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет. О трагедии сообщил заведующий отделом регионального развития
Бахрушинского музея Александр Рубцов.
Татьяна Сельвинская оформила более 200 спектаклей в театрах Москвы, Костромы, Саратова, Казани, Челябинска и других городов, сообщает . Ее полотна можно увидеть в Третьяковской галерее и Московском музее современного искусства.