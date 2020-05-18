Сегодня, 18 мая, исполняется семь лет со дня смерти режиссера Алексея Балабанова. Откровенное интервью, посвященное кинодеятелю, дал фронтмен группы АукцЫон Олег Гаркуша. По словам ..

Сегодня, 18 мая, исполняется семь лет со дня смерти режиссера Алексея Балабанова. Откровенное интервью, посвященное кинодеятелю, дал фронтмен группы "АукцЫон"Олег Гаркуша.По словам музыканта, в последние годы режиссер часто думал о смерти. "Среди группы сложилось такое мнение, что он хотел уйти еще раньше, еще до съемок "Морфия" и "Кочегара". Он винил себя в смерти Бодрова-младшего", – поделился Олег Гаркуша.За год до кончины Алексей Балабанов снял фильм "Я тоже хочу". Одну из главных ролей в картине исполнил фронтмен "АукцЫона". "На мой взгляд, это прощальный фильм и самый мягкий из творчества Алексея Балабанова", – отметил музыкант.