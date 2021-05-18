После трагедии в казанской школе, где бывший выпускник стал стрелять в учеников и преподавателей, во Владимирской области началИсь проверки систем безопасности. Но даже если каждое

После трагедии в казанской школе, где бывший выпускник стал стрелять в учеников и преподавателей, во Владимирской области началИсь проверки систем безопасности. Но даже если каждое учреждение будет соответствовать требованиям, подобное может случиться в любом месте – на улице, в магазине. Как защитить себя, своих детей и что делать, если одноклассники заметили в поведении товарища негативные