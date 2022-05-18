Сегодня отмечается Международный День музеев. Праздничную дату учредили полвека назад по...

Сегодня отмечается Международный День музеев. Праздничную дату учредили полвека назад по предложению российской делегации на одной из глобальных конференций.Каждый год День музеев проходит под определённым лозунгом. В этом году тема праздника - "Сила музеев", и как "хранители памяти" делают мир лучше. В этот день музеи готовят для посетителей интересные программы, а вход во многие музейные пространства становится бесплатным. Наиболее известная традиция этого праздника - "Ночь музеев" - пройдет в регионе в эти выходные.