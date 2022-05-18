Аллея в память о Героях Советского Союза и России из Владимира появилась в Патриотическом сквере. В...

Аллея в память о Героях Советского Союза и России из Владимира появилась в Патриотическом сквере. В рамках акции «Сад памяти» было высажено 26 берёз. Саженцы предоставила компания «Энергосбыт Волга». Участие в мероприятии приняли ветераны Великой Отечественной войны, родственники Героев, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, глава города Владимира Андрей Шохин, генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин, представители городских предприятий и организаций.Александр Москвитин высадил дерево в память о Герое Советского Союза Александре Алексеевиче Артемьеве. Он родился и вырос в Суздальском районе, затем переехал во Владимир. Во время Великой Отечественной войны Александр Артемьев служил в эскадрилье 566-ого штурмового авиационного полка. К маю 1945 года совершил 226 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза получил за образцовое выполнение заданий командования, проявленные мужество и героизм.- Это большая честь - почтить память героев Великой Отечественной войны, героев Советского Союза и России. Пусть высаженные нами деревья будут всегда напоминать об их подвигах и беспримерном мужестве. Наш долг - передать подрастающему поколению память о тех событиях и уважение к истории нашей страны. «Энергосбыт Волга» и дальше будет принимать участие в патриотических и экологических мероприятиях на территории Владимирской области. Наша компания всегда активно поддерживает инициативы по сохранению лесов на планете, - отметил Александр Москвитин, генеральный директор «Энергосбыт Волга».- Сегодня молодёжный актив «Энергосбыт Волга» внёс свой вклад в создание памятной аллеи во Владимире. Ранее мы приняли участие в ещё одном мероприятии международной акции «Сад памяти». Вместе с другим волонтёрами высадили 8 700 сеянцев сосны в Андреевском лесничестве Судогодского района, - рассказал Вадим Волков, председатель молодёжного актива компании.Саженцы березы для высадки их в Патриотическом сквере г. Владимира компания «Энергосбыт Волга» предоставила в рамках инициативы по преумножению деревьев. С 2021 года компания участвует в долгосрочной экологической акции «Каждое дерево на счету» Группы «Интер РАО». Клиенты «Энергосбыт Волга» переходят на электронные счета, получают в подарок виртуальный саженец и сохраняют настоящие деревья. Уже более 73 тысяч абонентов отказались от бумажных квитанций. 5000 счетов по 8,5 граммов спасают от вырубки одно реальное дерево в месяц. Таким образом, каждый месяц клиенты компании спасают 14 настоящих деревьев. За год это уже целый лес.