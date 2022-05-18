Анна Владимировна представит регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

В конкурсе «Педагог года Владимирской области» победила Анна Ромашковец. Она преподаёт детям историю и обществознание в Судогодской средней школе № 2. Анна Владимировна представит 33-ий регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года».Всего среди соискателей премии оказалось 38 учителей, педагогов организаций дошкольного и допобразования, учителей-дефектологов и педагогов-психологов. В очном туре за победу боролись 28 специалистов из Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова, Кольчугино, Мурома, Радужного, Судогды, Камешковского, Киржачского, Кольчугинского, Меленковского, Муромского, Петушинского, Селивановского и Собинского районов.Дипломы и премии лауреатов получили:Добавим, что по мнению детского жюри победа досталась учителю немецкого языка муромской школы №28 Анне Колпаковой.