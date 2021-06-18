Павел Латушко, оценивая итоги саммита в Женеве, заявил, что президент Лукашенко – проблема для России и США, которую нужно решить

Павел Латушко, оценивая итоги саммита в Женеве, заявил, что президент Лукашенко – проблема для России и США, которую нужно решитьБывший посол Белоруссии во Франции, лишенный ранга из-за поддержки антиправительственных акций, Павел Латушко заявил, что президент Александр Лукашенко является проблемой для России и США. Соответствующий видеоролик он выложил на своем ютуб-канале.Комментируя итоги саммита американского и российского лидеров, Джозефа Байдена и Владимира Путина, 16 июня Женеве, оппозиционный политик пришел к выводу, что позиции двух держав относительно Белоруссии принципиально отличаются. Латушко отметил, что США требуют защитить права граждан и провести демократические выборы в стране. Меж тем, Россия, включив Белоруссию в сферу своего влияния, поддерживает президента Александра Лукашенко, который, по мнению оппозиционера, является диктатором.Латушко подчеркнул, что белорусский внутриполитический кризис является угрозой для региональной безопасности, поэтому эта тема обсуждалась между двумя президентами. Он заявил, что режим "нелегитимного" президента Лукашенко представляет угрозу не только для простых белорусов, но и для всей Европы.Латушко прямо сказал: "Ничего о нас не должно решаться и обсуждаться без нас". Оппозиционной политик отметил, что на всех переговорах мировых лидеров должно учитываться мнение белорусского народа.Перечисляя санкции, которые могут быть применены к белорусскому президенту и его сторонникам, Павел Латушко заявил, что Лукашенко является проблемой "и для Москвы, и для Вашингтона". Оппозиционер призвал решить эту проблему.Напомним, ранее сообщали, что во время саммита в Женеве лидеры России и США не смогли прийти к единому мнению по поводу Белоруссии. В Кремле заявили, что позиции Путина и Байдена разошлись.