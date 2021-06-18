Возгорание локализовано на площади 3000 квадратных метров.

Вечером 17 июня в 18:27 на пульт пожарной охраны ГУ МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в производственном здании по изготовлению бруса в Струнино Александровского района.Как сообщила АиФ.ru руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищено, на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Горит два цеха, котельная и готовая продукция.Площадь пожара на 20:00 составляла 9250 квадратных метров.Через некоторое время на место выхали дополнительные расчёты - 15 единиц техники и 40 сотрудников МЧС. Группировка сил и средств продолжает наращиваться.Ближе к 22:00 стало известно, что пожар локализован на площади 3000 квадратных метров. На месте работали 27 единиц техники и 49 человек.Для контроля за обстановкой на место выехал начальник ГУ МЧС России полковник внутренней службы Алексей Купин.На пожаре работало 3 лафетных ствола, 6 стволов «Б» и 5 стволов «А». Ход тушения осложняла планировка территории, а именно наличие большого количества складируемого материала и тесное размещение. Благодаря грамотному руководству тушением пожара огонь не перекинулся на соседние строения.По предварительным данным, пострадали двое мужчин, оба госпитализированы.В 22.23 открытое горение было ликвидировано.Напомним, что утром 17 июня в Коврове деревообрабатывающий цех площадью 480 квадратных метров.