Среднесуточная температура будет на 7 градусов выше нормы.

С 1 по 5 апреля во Владимирской области ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура будет на 7 градусов выше нормы. По данным МЧС и Владимирского центра по гидрометеорологии, в ночь на 1 апреля — от 0 до +5 °C, днём — от +14 до +19 °C.Из‑за риска природных пожаров ведомство призывает жителей и гостей региона соблюдать осторожность.В чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефонам «01», «101» или «112».