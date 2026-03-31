Космодром. Идет подготовка к первому запуску новой ракеты.
В центре управления сидят представители разных организаций,
принимавших участие в создании ракеты. Одну из фирм представляют
молодой специалист и опытный наставник. Начинается обратный отсчет:
десять, девять...
Молодой специалист говорит наставнику:
- Что же вы молчите, ведь у нас куча недоделок, ракета не взлетит!
- Сиди и молчи!
Семь, шесть...
- Сейчас же взорвется, я сам сообщу!
- Поверь моему опыту, сиди и молчи.
Четыре, три... Тут вскакивает представитель еще одной фирмы и кричит:
- Остановите запуск, у нас есть недоделки!
Тогда опытный специалист говорит молодому:
- Вот видишь, по их вине сорван запуск ракеты.
еще анекдот!