Сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар на производстве в городе Струнино.

Сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар на производстве в городе Струнино.Вчера в 18.27 в Главное управление МЧС России поступило сообщение в городе Струнино Александровского района. Горели два цеха предприятия, производящего пиломатериалы.Пожару был объявлен повышенный уровень сложности. К тушению привлекались не только ближайшие пожарно-спасательные подразделения, нотакже Владимирский пожарно-спасательный гарнизон. К тушению пожара привлекались 27 единиц техники и 49 человек личного состава.Ход тушения пожара осложняла планировка территории и большое количество складируемого материала. Благодаря слаженной работе пожарных соседние строения были спасены.Пожар локализован на площади 3000 кв.м. В 22.23 ликвидировано открытое горение. Двое пострадавших с ожогами различной тяжести доставлены в больницу.Напомним, что дело взято на контроль прокуратуры Владимирской области. Будет проведена тщательная проверка всех обстоятельств произошедшего.Произошло возгорание готовой продукции - деревянного бруса на сумму не менее 5 млн. рублей. Один из пострадавших сотрудников производства получил более 50 процентов ожогов поверхности тела.