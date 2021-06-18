Автобус ПАЗ загорелся сегодня во время рейса на дороге Хохлово-Камешково-Ручей, 5 км, в Камешковском районе.

Автобус ПАЗ загорелся сегодня во время рейса на дороге Хохлово-Камешково-Ручей, 5 км, в Камешковском районе.В 11-40 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение автобуса. Огонь был ликвидирован на площади 18 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.