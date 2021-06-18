Мужчины не сошлись с убитым в цене за ремонт.

Во Владимире осудят трех мужчин, которые подозреваются в убийстве и укрывательстве преступления.Как рассказали в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры, 19 июля прошлого года, двое пьяных владимирцев находились в квартире на улице Учительской. Со своим знакомым они обсуждали стоимость строительных работ, которые тот выполнил для одного из собутыльников.Не сойдясь в цене, мужчины решили выяснить отношения при помощи кулаков и подручных средств. Взяв кирпич, один из них ударил строителя по голове. Второй добавил металлической трубой. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавший скончался на месте происшествия.Душегубы забрали у убитого личные вещи, инструменты и 32 тысячи рублей. Вечером они попросили ещё одного знакомого скрыть следы преступления. Завёрнутый в полиэтилен труп подельники вынесли из квартиры и бросили в овраг.«В отношении подозреваемых утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело передано во Владимирский областной суд для рассмотрения. Выносить вердикт будут присяжные», - резюмировали в надзорном ведомстве.