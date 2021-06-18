В одноэтажной газовой котельной в городе Фрязино на северо-востоке Московской области прогремел взрыв, передает . В результате ЧП никто не пострадал. Сам котел оказался поврежден, здание же ..

В одноэтажной газовой котельной в городе Фрязино на северо-востоке Московской области прогремел взрыв, передает "". В результате ЧП никто не пострадал. Сам котел оказался поврежден, здание же уцелело. Причина произошедшего устанавливается.