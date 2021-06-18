В одноэтажной газовой котельной в городе Фрязино на северо-востоке Московской области прогремел взрыв, передает . В результате ЧП никто не пострадал. Сам котел оказался поврежден, здание же ..
<a href="https://33live.ru/novosti/18-06-2021-v-podmoskovnoj-gazovoj-kotelnoj-progremel-vzryv.html" target="_blank">В подмосковной газовой котельной прогремел взрыв</a> - В одноэтажной газовой котельной в городе Фрязино на северо-востоке Московской области прогремел взрыв, передает . В результате ЧП никто не пострадал. Сам котел оказался поврежден, здание же ..
[url=https://33live.ru/novosti/18-06-2021-v-podmoskovnoj-gazovoj-kotelnoj-progremel-vzryv.html]В подмосковной газовой котельной прогремел взрыв[/url] - В одноэтажной газовой котельной в городе Фрязино на северо-востоке Московской области прогремел взрыв, передает . В результате ЧП никто не пострадал. Сам котел оказался поврежден, здание же ..