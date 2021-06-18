Работы завершены уже в половине дворов многоквартирных домов.

Во Владимире на асфальтирование 31 придомовой территории выделили 29,3 млн рублей. Первоначально планировалось благоустроить 24 двора, но благодаря экономии по торгам перечень ремонта расширили до 31 объекта.В асфальт закатали уже больше половины. Срединих дом на улице Лермонтова – 37 и дома № 1 и 3 «А» на Судогодском шоссе.Помимо асфальтирования, установки бордюрного камня, лавочек и урн подрядчик, по просьбам жителей, смонтировал возле некоторых многоэтажек лотки для отвода ливневых вод.«Благоустройство дворов многоквартирных домов по программе «Формирование комфортной городской среды» завершится до конца июня», - пояснили в горадминистрации.Программу ремонта дворов на следующий год должны сверстать до 1 сентября. Далее – торги и определение подрядчика.