Болгарские пользователи остались под впечатлением от выступления президента России Владимира Путина на пресс-конференции.

Болгарские пользователи остались под впечатлением от выступления президента России Владимира Путина на пресс-конференции.Российский лидер ответил на вопросы журналистов после встречи с американским президентом. Беседа Владимира Путина и Джо Байдена прошла в закрытом режиме в Женеве. В результате политики договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон и начале консультаций по стратегической стабильности.Выступление Путина на пресс-конференции восхитило читателей болгарского издания "Дневник". Один из них заметил, что российский президент был хорошо подготовлен, отвечал "умно, точно и с юмором". Пользователь считает, что по сравнению с политиком его западные коллеги выглядят некомпетентными.Другой комментатор напомнил, что Байден не пустил российских журналистов на свою пресс-конференцию. Он предположил, что глава США испугался, что ему могут задать неудобные вопросы. "Он ответил на пять вопросов, а Путин – на пятьдесят!", – приводит слова болгарского пользователя ИноСМИ.Ранее "Дни.ру" написали о том, что американцы также . Они отметили, что российский лидер "отлично знает, что делает". Также комментаторы обратили внимание на положительный отзыв президента о своем американском коллеге. По их мнению, это описывает Владимира Путина как хорошего политика.Позднее на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления глава России более развернуто высказался о Джо Байдене. В частности, Владимир Путин назвал лидера США настоящим профессионалом, с которым нужно внимательно работать, чтобы не упустить ничего важного. Все подробности – .