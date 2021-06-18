Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд Владимира.

Жителя Владимира обвиняют в убийстве собутыльника.По версии Владимирской областной прокуратуры, 10 февраля мужчины находились в квартире у 36-летнего владимирца и крепко выпивали. По пьяни они поссорились, завязалась потасовка. Хозяин схватился за кухонный нож и на глазах у сожительницы и троих детей зарезал своего приятеля.От полученных травм друг скончался на месте происшествия. Обвиняемый дал признательные показания и раскаялся.«Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд», - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд Владимира.