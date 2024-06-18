На ферме в Киржачском районе живет крошка енот
Милые кадры, которые зарядят отличным настроением...
На ферме в Киржачском районе живет крошка енот
Милые кадры, которые зарядят отличным настроением на весь день. Итак, внимание, - крошка енот.
Видео с новорожденным енотом поделились работники Артколхоза, домашней фермы в Киржачском районе. На ней в согласии живут самые разные виды животных. Крошка енот в приплоде был единственным, - рассказали владельцы фермы.
"Совсем кроха", "милота зашкаливает", - так комментируют этот ролик пользователи сети.