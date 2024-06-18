В Покрове погиб мужчина от удара током.
По информации пресс-службы СУ СК России по Владимирской...
В Покрове погиб мужчина от удара током.
По информации пресс-службы СУ СК России по Владимирской области, вчера - 17 июня в дневное время мужчина (1965 года рождения) помогал соседу по садоводческому товариществу в городе Покрове проводить работы на столбе по замене электросчетчика.
Увы, они не отключили питание линии электропередач.
В процессе работы мужчина взялся руками за провода и получил удар током.
От повреждений он скончался на месте трагедии.
По данному факту следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений