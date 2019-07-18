Экс-участника телестройки нашли мертвым прохожие. Возможно, звезда шоу Дом-2 Евгений Щербаков стал жертвой несчастного случая.

Экс-участника телестройки нашли мертвым прохожие. Возможно, звезда шоу "Дом-2" Евгений Щербаков стал жертвой несчастного случая.В одном из спальных районов Одессы спешащие на работупрохожие обнаружили тело мужчины. Им оказался Евгений Щербаков – ведущий иэкс-участник скандального реалити-шоу.Бывший житель телестройки выпал из окна 17-этажного жилогодома. Прибывшие на место полицейские и медики ничем не смогли помочь, толькоконстатировали смерть.Пока следствию известно немного: Щербаков недавно снял квартирув доме, рядом с которым его нашли. По факту смерти звезды уже начали проверку.Как считают в одесских правоохранительных органах, причиной произошедшего сталнесчастный случай.Отметим, экс-жители часто становятся герояминовостных хроник – на сегодняшний день по тем или иным причинам скончалось 11участников телепроекта. Самой громкой стала смерть Оксаны Аплекаевой. Осенью2008 года девушку нашли мертвой на трассе в Истринском районе Московскойобласти. На ее теле обнаружили следы удушения и насилия. Правоохранительныеорганы завели уголовное дело, расследование которого не завершено до сих пор, сообщает .