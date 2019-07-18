Экс-участника телестройки нашли мертвым прохожие. Возможно, звезда шоу Дом-2 Евгений Щербаков стал жертвой несчастного случая.
Экс-участника телестройки нашли мертвым прохожие. Возможно, звезда шоу "Дом-2" Евгений Щербаков стал жертвой несчастного случая.
В одном из спальных районов Одессы спешащие на работу
прохожие обнаружили тело мужчины. Им оказался Евгений Щербаков – ведущий и
экс-участник скандального реалити-шоу.
Бывший житель телестройки выпал из окна 17-этажного жилого
дома. Прибывшие на место полицейские и медики ничем не смогли помочь, только
констатировали смерть.
Пока следствию известно немного: Щербаков недавно снял квартиру
в доме, рядом с которым его нашли. По факту смерти звезды уже начали проверку.
Как считают в одесских правоохранительных органах, причиной произошедшего стал
несчастный случай.
Отметим, экс-жители часто становятся героями
новостных хроник – на сегодняшний день по тем или иным причинам скончалось 11
участников телепроекта. Самой громкой стала смерть Оксаны Аплекаевой. Осенью
2008 года девушку нашли мертвой на трассе в Истринском районе Московской
области. На ее теле обнаружили следы удушения и насилия. Правоохранительные
органы завели уголовное дело, расследование которого не завершено до сих пор, сообщает .