Во Владимирской области от коронавируса на 18 июля умерли ещё шесть пациентов. Об этом сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1370 ..

Во Владимирской области от коронавируса на 18 июля умерли ещё шесть пациентов. Об этом сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1370 летальных исходов.При этом 37 785 больных Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 232 человека.Напомним, что за минувший день медики в регионе ещё 234 случая ковида.