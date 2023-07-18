Стилист Лена Червова перечислила вещи, которые делают женщин визуально старше. Специалист отнесла к подобным предметам гардероба балахонистые вещи, платья с крупным принтом, а также обувь с ..
Стилист Лена Червова перечислила вещи, которые делают женщин визуально старше. Специалист отнесла к подобным предметам гардероба балахонистые вещи, платья с крупным принтом, а также обувь с перфорацией и платки.
Эксперт считает, что бесформенная одежда, сделанная из тонкого материала, сама по себе не держит форму. Многие женщины при этом выбирают себе именно такие наряды, чтобы спрятать недостатки фигуры, передает .
"На самом деле, они просто превращают женщину в шар, еще и на пару десятков лет старше. Бесформенные вещи — это то, что точно стоит убрать из своего гардероба", — отметила Червова.