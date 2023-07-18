Стилист Лена Червова перечислила вещи, которые делают женщин визуально старше. Специалист отнесла к подобным предметам гардероба балахонистые вещи, платья с крупным принтом, а также обувь с ..

Стилист Лена Червова перечислила вещи, которые делают женщин визуально старше. Специалист отнесла к подобным предметам гардероба балахонистые вещи, платья с крупным принтом, а также обувь с перфорацией и платки.Эксперт считает, что бесформенная одежда, сделанная из тонкого материала, сама по себе не держит форму. Многие женщины при этом выбирают себе именно такие наряды, чтобы спрятать недостатки фигуры, передает ."На самом деле, они просто превращают женщину в шар, еще и на пару десятков лет старше. Бесформенные вещи — это то, что точно стоит убрать из своего гардероба", — отметила Червова.