Во Владимирской области арендатору лесного участка назначен крупный штраф. Вязниковской...

Во Владимирской области арендатору лесного участка назначен крупный штраф.Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка в ГКУ ВО «Вязниковское лесничество». Установлено, что предусмотренные объемы работ по воспроизводству лесов и лесоразведению в соответствии с проектом освоения лесов арендатором в установленные сроки не исполнены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Виновное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 200 тыс рублей.Руководителю организации внесено представление, устранение нарушений - на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: https://www.pxfuel.com