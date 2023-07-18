Во Владимирской области арендатору лесного участка назначен крупный штраф.
Вязниковской...
Во Владимирской области арендатору лесного участка назначен крупный штраф.
Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка в ГКУ ВО «Вязниковское лесничество». Установлено, что предусмотренные объемы работ по воспроизводству лесов и лесоразведению в соответствии с проектом освоения лесов арендатором в установленные сроки не исполнены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Виновное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 200 тыс рублей.
Руководителю организации внесено представление, устранение нарушений - на контроле межрайонной прокуратуры.
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