12 студентов и аспирантов ВлГУ одержали победу в новом сезоне всероссийского конкурса «Студенческий стартап». Юные ученые представили проекты в сфере высоких технологий, строительства,

12 студентов и аспирантов ВлГУ одержали победу в новом сезоне всероссийского конкурса «Студенческий стартап». Юные ученые представили проекты в сфере высоких технологий, строительства, развития беспилотной авиационной системы, рассказал в соцсетях Александр Авдеев. Каждый из победителей получил грант в размере миллиона рублей на претворение проектов в реальность. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» На полученные средства наши