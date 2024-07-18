Смотрите Вести в 14:30: как помочь фермерам региона? Обсудили во Владимире - конференция на...
Смотрите "Вести" в 14:30: как помочь фермерам региона? Обсудили во Владимире - конференция на колхозном рынке
Спустили воду
- Почему на аксеновском озере в Петушинском больше нечего ловить? Кто сливает местную достопримечательность?
Получай, деревня, трактор!
- Как помочь фермерам региона? Обсудили сегодня во Владимире - конференция на колхозном рынке.
Курульное для куркуле
- И подставка для книг оказалась стулом. Неожиданная развязка многолетних учёных изысканий