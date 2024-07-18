Чемпионат и первенство по легкой атлетике среди глухих прошли в Саранске (Республика Мордовия). В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 40 регионов страны. В копилке

Чемпионат и первенство по легкой атлетике среди глухих прошли в Саранске (Республика Мордовия). В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 40 регионов страны. В копилке владимирской сборной – шесть медалей. На чемпионате России среди мужчин Кирилл Ирха взял «серебро» по метанию диска, Илья Корякин немного не дотянул до пьедестала, но выступил хорошо – 4 место