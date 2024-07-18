Уровень воды в озере Аксеновское внезапно опустился на 2 метра В Петушинском районе жители деревни...

Уровень воды в озере Аксеновское внезапно опустился на 2 метраВ Петушинском районе жители деревни хватились своего водоема. Уровень воды в озере Аксеновское внезапно опустился на 2 метра. Тревогу забили рыбаки - погибла рыба. Сколько воды утекло, а главное - куда? Полина Лаптева выяснила.Полина Лаптева, корреспондент:- Озеро в деревне Аксеново Петушинского района обмелело. По словам местных жителей, здесь нарушена вся экосистема. Между тем, Аксеново в оставшиеся 2 месяца участвует в конкурсе "Самая красивая деревня Владимирской области".Еще недавно здесь и впрямь было, на что посмотреть. На кадрах двухлетней давности - Аксеновское озером в самом соку. Воды утекло больше половины, - говорят рыбаки, уровень опустился на 2 метра. Владимир говорит: ловить тут нечего.Владимир, рыбак:- С трех утра просидел 6 часов, а что толку то. С каждым разом все хуже и хуже, не получается, спустили воду. Вон сколько дохлой рыбы здесь. Там еще вот такое ответвление формы аппендицита. Болотина. Вся она высохла.Жители привыкли считать это озеро "своим", но формально, если что-то здесь кому-то и принадлежит, то Владимиру. Он - собственник дамбы, сам живет в Аксенове.- Мы здесь просто живем - вон там. И нам здесь нужен порядок. Чтобы заменить задвижки, которые спускные регулируют воду, надо снять и слить всю воду. Потому что задвижка под давлением.Плотине около 80 лет и она признана аварийной. Ремонта добилась прокуратура. По предписанию и решению суда владелец дамбы приступил к плавному сбросу воды в реку Ючмерка. Работы по горло, - говорит Владимир. Заменить задвижки, зачистить швы, очистить берег от камыша. Привести в порядок сливной автоматический колодец.- Есть небольшой дискомфорт. Но мы собственники этой плотины. Мы отвечаем за нее и несем уголовную ответственность. Если, не дай Бог, прорвет эту плотину как в Орске, - будет очень большая проблема.Заранее озаботился собственник и вопросом компенсации ущерба. Прошлым летом Владимир лично выпустил в озеро более трех с половиной тысяч мальков белого амура. Рыба ушла в реку.Алексей Копытов, заместитель главы администрации Петушинского района:- Ремонтные работы без спуска воды выполнить невозможно. В период Паводка и повышения уровня ГТС по воде есть риски его разрушения. А в текущем техническом состоянии аварийный сброс выполнить невозможно, так как узлы задвижки не в рабочем состоянии.Ремонтные работы на ГТС планируется завершить до конца августа. Шлюзы будут закрыты, со временем водный и биологический баланс восстановится. Как никогда теперь здесь ждут весеннего половодья. Паводок обеспечит наибольший приток воды.Полина Лаптева, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".