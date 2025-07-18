Во Владимире сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего местного жителя, который пытался ограбить табачную точку на проспекте Строителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во Владимире сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего местного жителя, который пытался ограбить табачную точку на проспекте Строителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сработала охранная сигнализация, на вызов прибыл наряд. У входа они заметили мужчину с коробкой в руках. Завидев силовиков, он бросил коробку и попытался убежать, но был задержан и передан полиции. Выяснилось, что молодой