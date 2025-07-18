В Левитановском сквере завершилась крупная высадка саженцев. Благоустроенное общественное пространство пополнилось более чем на тысячу новых растений, которые в ближайшее время превратят

В Левитановском сквере завершилась крупная высадка саженцев. Благоустроенное общественное пространство пополнилось более чем на тысячу новых растений, которые в ближайшее время превратят сквер в настоящий оазис красоты и уюта. 10 лет назад, к 70-летию Великой Победы, на пересечении проспекта Ленина и улицы Диктора Левитана установили памятник “Голос Истории. Голос Победы”. Тогда же привели в порядок