Что ждёт зрителя в этом году? Какие места выбраны для концертов?
<a href="https://33live.ru/novosti/18-08-2020-artyom-markin-rasskazal-pro-otkrytie-sedmoj-muzykalnoj-ekspedicii.html" target="_blank">Артём Маркин рассказал про открытие седьмой Музыкальной экспедиции</a> - Что ждёт зрителя в этом году? Какие места выбраны для концертов?
[url=https://33live.ru/novosti/18-08-2020-artyom-markin-rasskazal-pro-otkrytie-sedmoj-muzykalnoj-ekspedicii.html]Артём Маркин рассказал про открытие седьмой Музыкальной экспедиции[/url] - Что ждёт зрителя в этом году? Какие места выбраны для концертов?