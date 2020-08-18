Что ждёт зрителя в этом году? Какие места выбраны для концертов?

21 августа в Патриаршем саду откроется седьмая Музыкальная экспедиция. Что ждёт зрителя в этом году? Какие места выбраны для концертов? Об этом в интервью нам рассказал главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Артём Маркин.