Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За последние сутки умерло ещё 4 пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится больше месяца.

Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За последние сутки умерло ещё 4 пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится больше месяца. Число умерших уже 190. Новых случаев заболевания за последние сутки — 22 в десяти муниципальных образованиях. Всего больных теперь 5 994. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир, Гусь-Хрустальный и