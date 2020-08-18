В якутском селе Сунтар в воскресенье погиб 11-летний ребенок, получивший огнестрельное ранение. Его случайно застрелил товарищ-школьник, с которым они играли на автостоянке. Там дети нашли ..

В якутском селе Сунтар в воскресенье погиб 11-летний ребенок, получивший огнестрельное ранение. Его случайно застрелил товарищ-школьник, с которым они играли на автостоянке.Там дети нашли незапертый автомобиль УАЗ, в салоне которого лежало ружье. Один из ребят решил воспользоваться случаем и пострелять, но игра закончилась трагедией. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает