Руководство владимирского “Торпедо” после согласования с властями определилось с максимальным количеством зрителей на первом матче элитного раунда Кубка России. Напомним,

Руководство владимирского “Торпедо” после согласования с властями определилось с максимальным количеством зрителей на первом матче элитного раунда Кубка России. Напомним, черно-белые примут на своем стадионе ФК “Камаз” из Набережных Челнов. Эта команда выступает в ФНЛ. Так вот на матч пустят всего 1 122 человека(болельщики, спортивные чиновники и журналисты), хотя вмещает стадион, по данным официального сайта