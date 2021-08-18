Потерпевшая обнаружила пропажу гаджета после того, как побывала в гостях у своей знакомой.

12 августа 2021 года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 38-летняя жительница поселка Степанцево, сообщившая о пропаже принадлежащего ей мобильного телефона. Заявительница рассказала полицейским, что обнаружила пропажу после того, как побывала в гостях у своей знакомой.Сумма причиненного материального ущерба составила 6 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили круг лиц, которые в этот же день находились дома у приятельницы потерпевшей. В дальнейшем по подозрению в причастности к краже был задержан 30-летний местный житель.Мужчина, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений, сознался в хищении. Фигурант пояснил, что увидел, как потерпевшая оставила на столе телефон, а сама отлучилась. В этот момент он забрал гаджет и впоследствии продал его.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.