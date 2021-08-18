20-летний парень решил искупаться в необорудованном месте и утонул. Трагедия произошла вечером 17 августа на озере Плавучем в микрорайоне Мостострой города Владимира. Извлечь тело молодого

20-летний парень решил искупаться в необорудованном месте и утонул. Трагедия произошла вечером 17 августа на озере Плавучем в микрорайоне Мостострой города Владимира. Извлечь тело молодого человека из воды водолазам удалось только утром 18 августа. Известно, что парень 2001 года рождения искупался в запрещенном месте. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Главное управление МЧС России информирует: подавляющее большинство