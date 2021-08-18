Сумма ущерба составила около 60 000 рублей.

Во Владимире в полицию обратились сотрудники ряда сетевых магазинов, которые сообщили о хищении элитного алкоголя. При проверке сообщений сотрудники МВД установили, что к преступлениям причастен один и тот же мужчина.«Сумма ущерба составила около 60 000 рублей. После изучения записей с камер видеонаблюдения был установлен автомобиль, на котором передвигался злоумышленник. Машина была арендована. В ходе розыска оперативники выяснили, что спиртное воровал 28-летний москвич», - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Подозреваемого задержали. Он признал свою вину. Поступки он объяснил ссорой с девушкой. Похищенный алкоголь фигурант выпил.В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Его отпустили под подписку о невыезде.