Впал в кому после ДТП. В Суздальском районе, в селе Павловское 70-летнего мужчину на зебре сбила фура. Мужчина сейчас находится в бессознательном состоянии. Михаил Маслов, старший инспектор

Впал в кому после ДТП. В Суздальском районе, в селе Павловское 70-летнего мужчину на зебре сбила фура. Мужчина сейчас находится в бессознательном состоянии. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: Водитель грузового автомобиля МАН 1992 г.р. совершил наезд на пешехода 1951 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход