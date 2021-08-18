18.08.2021

2021-08-18 22:05:04

Жюри конкурса осмотрело половину самых красивых деревень Владимирской области

Самую красивую деревню во Владимирской области выбирают уже 7-ой раз. Жюри успело осмотреть уже половину деревень. В этот раз жюри конкурса и журналисты посетили Киржачский район.



Самую красивую деревню во Владимирской области выбирают уже 7-ой раз. Жюри успело осмотреть уже половину деревень В этот раз жюри конкурса и журналисты посетили Киржачский район.



Хлебом с солью и песнями жюри конкурса " Самая красивая деревня Владимирской области" встречают в селении с необычным названием Песьяни. Местные верят, что название пошло от Песьих Ям. Песьянцы внимательно следят за чистотой и порядком. Территорию тоже благоустраивают сами: отремонтировали колодцы, расчистили пожарный пруд, построили часовню.



Людмила Носинко - жительница деревни Песьяне:



- У нас деревня она такая маленькая, она у нас "в кучке", но она у нас очень уютная.У нас люди гостеприимные, дороги у нас все красивые, дворы у нас все чистенькие.



В Киржачском раоне участвуют в конкурсе три деревни, всего же заявок в этом году - сто девятнадцать. За звание самой красивой борется и деревня Дворище. Здесь жители облагородили берег Шерны, оборудовали спортплощадку, зимой проводят хоккейные турниры. На улице установлены стенды с историческими справками, оказывается, люди на этом месте поселились еще 6 тысяч лет назад.



Ольга Сураева - житель д. Дворищи:



- На самом деле очень много достопримечательностей и ценна она в первую очередь людьми, которые населяют эту деревню. Потому что это просто самородки, есть целая семья художников, которые прославляют нашу деревню у которых организован целый вернисаж.



Одна из достопримечательностей Дворищ - дом, который сняли в нескольких отечественных фильмах. Возможно, именно он займет первое место в новой номинации.



Вячеслав Картухин - заместитель секретаря Владимирского регионального отделения партии "Единая Россия", зампредседателя Законодательного собрания:



- Мы впервые выберем "самый лучший дом", у нас впервые будет эта номинация. Я уверен , что у нас будет "лучший фельдшер" в наших красивых деревнях определен. Потому что, это во-первых очень актуально, во-вторых мы хотели бы , что бы молодежь активнее возвращалась в сельскую местность приезжали работали. Потому что в деревне очень хорошо и комфортно жить.



В этом году обладатель гран-при получит 200 тысяч рублей на благоустройство своей деревни. Деньги можно будет удвоить по программе инициативного бюджетирования. Так же денежный приз получат, все деревни, занявшие первое место в своей группе, всего их три по количеству жителей. Организаторами конкурса выступают сторонники партии "Единая Россия".



Айтуган Текегалиев -региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Российское село":



- Все населенные пункты, которые мы сегодня видели, очень достойно выглядят. Они выглядят ухоженными, здесь видна сплоченность людей, здесь видна единая общая цель, к которой стремятся люди, которые проживают в этих населенных пунктах.



С двадцатого августа стартует онлайн голосование на сайте конкурса. В интернете деревни поборются за приз зрительских симпатий. А итоги конкурса на самую красивую деревню конкурса подведут в сентябре.



Екатерина Таманова. Александр Чунаев Вести Владимир