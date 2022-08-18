Серьезный бизнес с 1000? в кармане открыть сразу будет сложновато, НО! Заработать для его создания начальный капитал и самое главное – научиться предпринимательству, вы сможете легко.

Серьезный бизнес с 1000? в кармане открыть сразу будет сложновато, НО! Заработать для его создания начальный капитал и самое главное – научиться предпринимательству, вы сможете легко.Итак, у вас в кармане 1000₽. Приходите на любой дешёвый рынок, где продаются китайские товары и смотрите, что чаще всего покупают люди. В разное время разные тренды. Спиннеры, шары бобо, летающие феи, антистресс-игрушки симпл-димпл и поп-ит… Наблюдайте, что популярно. И важный совет — смотрите на интересные новинки! Отличный пример: электронные «свечи» с датчиком движения воздуха, на которых в своё время можно было отлично заработать. Игрушка «говорящий хомяк», смешным голосом повторяющая сказанные вами слова и спетые вами песни. Кроме того, у вас могут возникнуть идеи для производства и даже уникальные идеи для патента. Пенопластовые самолётики помните?В итоге купите эти товары или (если у вас нет живого рынка) закажите их через сайт (Aliexpress или другой). Например, 20 спиннеров покупаете за 50 рублей каждый, а продаёте за 500 рублей. Продавать можно всеми возможными способами: Авито, Юла, ВКонтакте, Instagram* — где и как угодно. Думаете, все знают, что эти товары тоже можно купить на рынке дешевле? Нет. И настраивайтесь на контингент, который на рынки просто не ходит и не сравнивает цены. Вы даже можете приехать в городской парк и торговать оффлайн, с рук. Но этого я вам не советовал. Это вне закона. Тут уж вопрос вашей смелости, харизмы и обаяния.Главное — проникнитесь целью заработка, чтобы она поглотила вас изнутри и зажгла ваш внутренний огонь. Когда вы начнёте с таких мелочей и потренируетесь, вы станете гораздо ближе к крупному бизнесу. Всё получится!*социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации