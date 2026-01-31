У одного мужика появилось ощущение, что в голове торчит гвоздь. Ходил по всем врачам, бесполезно. Посоветовали сходить к бабке. Пришёл. Она посмотрела, подумала и говорит:
- Отрежь себе член под корень и всё пройдет. Другого выхода нет.
Мужик испугался, убежал. Но чем дальше, тем хуже, чувствует - с ума сходит. Подумал, да и отрезал член. Моментально всё как рукой сняло!
Однажды задумал он себе костюм сшить. Пришёл в ателье, портной снял мерки и говорит:
- Вы член как будете носить в штанах, направо или налево? "
- А какая разница?
- Если член носить не на ту сторону, на которую брюки пошиты - появляется ощущение, что у тебя гвоздь торчит в голове!
еще анекдот!