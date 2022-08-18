В музей-заповедник «Александровская слобода» из Всероссийского художественно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря вернулся барельеф. В изначальном акте поступления от 1927 г. он ..

В музей-заповедник «Александровская слобода» из Всероссийского художественно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря вернулся барельеф.В изначальном акте поступления от 1927 г. он числился как «Барельеф Крузенштерна» из совхоза Завалино. Но, как выяснила хранитель музейных предметов И.А. Короткова, к семье знаменитого мореплавателя предмет не имеет отношения. В результате научного изыскания было установлено, что это барельеф другого, не менее значимого для нашего края персонажа – владимирского губернатора А.П. Самсонова. Владелец усадьбы Кудрявцево Завалинской волости Покровского уезда Александр Петрович Самсонов (1811-1882) был боевым генералом, воевал в Польше и на Кавказе. С 1861 по 1864 гг. служил владимирским военным губернатором.Он сразу же озаботился реализацией указа об отмене крепостного права, и, кстати, провел реформу и в полиции. В 1862-м Владимир посетил император Александр II и в качестве монаршей милости Самсонов получил персональную надбавку в 2000 рублей в год. А в 1864 году за ревностную службу его наградили орденом св. Анны I степени и «за отличие» произвели в генерал-лейтенанты. 1 января 1865 года Самсонова назначили членом Петербургского опекунского совета. Возможно, что инициатором этого был сам Самсонов, не пожелавший далее занимать хлопотную губернаторскую должность.Судя по сохранившимся портрету и фотографиям, а также характерной прическе сходство с изображением на барельефе очень высоко: Самсонову на изображениях примерно 40-50 лет. Поэтому барельеф можно датировать 1850-60-ми годами.Эксперты однозначно резюмировали: барельеф имеет художественную и историко-культурную ценность. Предмет займет достойное место в коллекции музея-заповедника «Александровская слобода», экспозиции по XIX веку и Музейном фонде РФ.