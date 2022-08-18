К 2024 году туристический поток планируют увеличить до 3, 2 миллионов человек в год

Администрация Владимирской области видит необходимость в увеличении туристического потока в область.На совещании комиссии по подготовке заседания президиума государственного совета по развитию внутреннего туризма и индустрии гостеприимства было установлено, что в 2021 году показатель турпотока был 1, 2 миллиона человек. Об этом сообщила администрация города.Также мэрия отмечает, что с января по июль этого года турпоток составлял больше 1 миллиона человек. Показатель за весь прошлый год был 1, 2 миллионов туристов. Это говорит о том, что туристический поток растет.На сегодняшний день регион готов к приему гостей – существует более 300 мест для размещения туристов.Перед городской властью стоит задача в увеличении турпотока в регион к 2024 году до 3,2 миллионов человек в год, подчеркнул врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.