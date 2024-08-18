45-летний пассажира госпитализировали.

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика на трассе М-7 в Камешковском районе стало причиной смерти водителя легкового автомобиля. Об этом сообщает РОССОЮЗСПАС Владимирской области в субботу, 17 августа.Согласно предварительным сведениям, в ночь на пятницу, 16 августа, на трассе М-7 рядом с деревней Дворики произошло столкновение автомобиля Hyundai Sonata с фурой марки SITRAK, за рулем которой находился мужчина 48 лет. По прибытии на место аварии работали спасательные службы.В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля, а 45-летний пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.