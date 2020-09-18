Преступная группа работала в 7 регионах страны. Деньги они получали на расчетные счета и делили между собой.

Сотрудники МВД России совместно с коллегами из других регионов, в том числе и нашей области, задержали мошенников, которые продавали театральные билете по завышенной цене.В группу входило 30 человек. Продажа шла по интернету. За два года мошенники создали более трехсот сайтов-двойников. Они полностью копировали порталы учреждений культуры, в их число попал даже Мариинский театр. Группа работала в 7 регионах страны. Деньги они получали на расчетные счета и делили между собой. Ущерб составил более миллиарда рублей. Сейчас сайты-двойники закрыты. Следственный Комитет России возбудил уголовное дело, сообщается на сайте МВД России.