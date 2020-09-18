Перевернувшаяся фура раздавила легковушку. Авария произошла ночью на автодороге Р-132 “Золотое кольцо”. Речь идет об участке автодороги М-7 от Владимира до Иваново, он недавно вошел в

Перевернувшаяся фура раздавила легковушку. Авария произошла ночью на автодороге Р-132 “Золотое кольцо”. Речь идет об участке автодороги М-7 от Владимира до Иваново, он недавно вошел в состав новой трассы. ДТП произошло на 245 км, в Суздальском районе. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля ДАФ с полуприцепом, двигаясь со стороны Владимира в сторону Иваново, не справился