"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность группы, которая специализировалась на незаконной продаже билетов в театры", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Владимирской, Ленинградской, Тамбовской, Ростовской областей во взаимодействии со следователями СК России пресечена деятельность группы, которая специализировалась на незаконной продаже билетов в театры.По информации оперативников, в период с 2018 по 2020 годы злоумышленники создали свыше 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры Российской Федерации, в числе которых всемирно известный Мариинский театр. Операторами доменных имен являлись иностранные компании, общение с покупателями осуществлялось с использованием интернет-телефонии. В настоящее время деятельность сайтов-двойников прекращена.По имеющимся данным, в противоправную деятельность было вовлечено около 30 человек, среди которых IT-специалисты, работники кол-центров, а также курьеры и продавцы билетов. Деньги поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, а в последующем обналичивались и распределялись между фигурантами. Ущерб превысил миллиард рублей.По выявленным фактам Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 180 УК РФ.В городе Санкт-Петербурге, а также в Московском регионе, в Астраханской, Владимирской, Ленинградской, Тамбовской, Ростовской областях проведены обыски в офисных и жилых помещениях, принадлежащих фигурантам. Обнаружены и изъяты платежные карты, компьютерная техника, денежные средства, а также предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео